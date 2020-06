O mês de junho é tipicamente marcado pelas quedas significativas nos estoques dos bancos de sangue, públicos e privados. Para destacar a importância da doação de sangue nesse momento do ano, começou no último sábado (1º) a campanha Junho Vermelho. A hematologista do Grupo América Danielle Blumenschein destaca a importância da doação de sangue nesse momento do ano e também fala do Dia Mundial…