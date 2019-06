A partir do próximo domingo, 16 de junho, os goianos terão um espaço público diferenciado para se movimentar, dar uma pausa na correria do dia a dia, curtir a família e os amigos e apreciar arte urbana abraçada pelo verde e pelo concreto do setor Bueno. Localizado na Rua T-55, o Espaço Alive foi projetado pela construtora Rodrigues da Cunha como uma forma de agradecimento à cidade e com o objetivo de proporcionar mais alegria aos goianos.

O projeto, que ficará instalado durante 10 meses no local, une lazer e bem-estar em uma opção democrática. O Espaço Alive é um convite a todas as pessoas que vivem, trabalham, passeiam e transitam pelo bairro promoverem mais encontros, se aproximarem e curtirem momentos únicos.

“Queremos oferecer um local bacana para a comunidade e, principalmente, permitir que qualquer pessoa seja feliz em um espaço Rodrigues da Cunha”, explica a diretora comercial da empresa, Erica Rodrigues da Cunha, contando que o espaço terá um vasto programa cultural com shows, espetáculos de dança e atrações para goianos de todas as idades, gostos e estilos.

A inauguração do espaço no dia 16 certifica esse propósito de pluralidade. A construtora preparou uma tarde com personagens vivos, painel interativo, DJ, criação de arte urbana ao vivo e show, além de food trucks comercializando comidas de rua e cervejas especiais. “Teremos atrações não só para crianças e famílias, mas para adolescentes, jovens, turmas de amigos, todas as pessoas! Nosso espaço tem o objetivo de propor a diversidade, e é isso que vamos passar”, afirma Erica.

O bistrô que funcionará no local também chegará carregado de surpresas. O renomado chefe goiano Fernando Hanna assina um cardápio especial recheado de delícias, que atenderá diariamente demandas de café da manhã, almoço e jantar a partir do dia 19 de junho. Com wi-fi gratuito, será um ambiente ideal para abrigar, além de momentos intimistas, conversas e reuniões de negócios.

O Espaço Alive é um verdadeiro presente à Goiânia e aos goianos.

Alive Bueno

O Espaço Alive marca a chegada de mais um lançamento da Rodrigues da Cunha em Goiânia: o Alive Bueno. O conceito do projeto resgata os melhores hábitos do ser humano, fortalecendo a ideia de se viver a vida com mais intensidade e aproveitando ao máximo cada minuto.

O empreendimento será equipado com uma academia de 240m², piscinas climatizadas e personalização dirigida da planta, promovendo espaços que se adequam ao estilo de vida de cada pessoa. A sustentabilidade, presente na essência da Rodrigues da Cunha, é o ponto alto do imóvel, que contará com car e bike sharing e tecnologia para carregar carros elétricos, além de usar vidros especiais que aproveitam melhor a luz natural e reduzem a retenção de calor nos apartamentos, minimizando uso de ar condicionados e ventiladores.

Rodrigues da Cunha

Em todos os empreendimentos Rodrigues da Cunha, o público encontra as características que compõem o DNA da empresa: valorização das pessoas, realização de sonhos, vivacidade, relação humana, conforto e bem-estar. Espaços construídos para garantir momentos inesquecíveis.

SERVIÇO

Alive Day | Lançamento do Espaço Alive

Data: 16 de junho, domingo, das 16h às 20h

Local: Espaço Alive (Rua T-55 quase esquina com Avenida T-2)

Entrada livre e gratuita