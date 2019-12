Inaugurada neste mês de dezembro, em Goiânia, a franquia Alice Salazar Store chega à cidade com promessa de inovar no mercado de cosméticos. A loja trabalha com variados produtos nacionais de qualidade e marcas de blogueiras conhecidas do cenário da beleza. Além disso, oferece serviços diferenciados para clientes que desejam mais que comprar um produto.

A empresa, que leva o nome da maquiadora profissional, blogueira e digital influencer Alice Salazar, tem várias franquias espalhadas pelo país e trabalha com marcas conhecidas como a própria marca, Alice Salazar Cosméticos, Boca Rosa, Payot, Tracta, Ana Paula Marçal, Bruna Tavares, Mari Maria e outras.

Em Goiânia, o cliente que chega na Alice Salazar Store pode experimentar o batom, a sombra, o lápis delineador, entre muitos outros produtos das marcas. E lá mesmo, é orientado sobre como utilizar, qual o mais adequado para pele, por exemplo. “Nós oferecemos atendimento personalizado, e buscamos entender a necessidade de cada um. A ideia é que a pessoa se sinta bem aqui”, explica uma das sócias da franquia Luciana Morais, que tem parceria com sua irmã Marina Morais. Para Luciana, a maquiagem é fundamental para a autoestima da mulher, é muito mais que apenas estética. Por isso ela garante o atendimento diferenciado para cada cliente que visita a Alice Salazar Store.

Valor revertido em produtos

Para quem deseja maquiagem profissional, para ir a um evento especial, a franquia de Goiânia oferece um serviço diferenciado. O valor pago pelo trabalho do profissional é revertido em produtos da loja para a cliente. “A pessoa liga, faz o agendamento, nós fazemos a maquiagem profissional que ela deseja. O valor pago pelo serviço volta para ela em produtos da loja.”, conta Luciana.

Além disso, Luciana explica que a franquia oferece um curso de automaquiagem, com duração de aproximadamente duas horas, para quem deseja aprender sobre o assunto. No curso, é ensinado sobre tratamento e preparação da pele, uso adequado de produtos e técnicas de maquiagem.

A Alice Salazar Store fica no Setor Marista, na rua 1128 com Alameda Ricardo Paranhos, em Goiânia.

Contato

Instagram: @alicesalazarstoregoiania

Telefone: (62) 3911-5802

Whatsaap: (62) 98195-7143