Há 18 anos no mercado, o ortodontista, endodontista e reabilitador oral estética, Aldo Saltini, realiza em sua clínica, diversos procedimentos estéticos. Alguns destes, como as facetas de porcelana e as lentes de contato dental, podem, inclusive, ser realizados em um único dia.

De acordo com o profissional, isto é possível por meio da tecnologia computadorizada 3D. Um dos pioneiros na área de odontologia digital do estado, Aldo garante aos seus pacientes reabilitações eficazes, com tempo otimizado e maior conforto.

“Para cirurgias de implantes, por exemplo, é feito um scanner na boca do paciente, que é transferido para o computador e, junto com a tomografia, fazemos o planejamento com guia cirúrgico de onde os implantes serão colocados, nas posições corretas”, explica.

Conforto e tecnologia

"Com duas unidades em Goiânia (Setor Bueno e Cidade Empresarial) e equipe de profissionais qualificados, que utilizam o sistema CAD/CAM, os resultados das reabilitações são sempre satisfatórios e, muitas vezes, indolores", garante Saltini.

Além disso, os tratamentos são realizados com maior conforto, o tempo de recuperação pós-operatório é reduzido e o paciente pode optar, ainda, pela anestesia sem agulha. “O nosso objetivo é oferecer o que há de mais atualizado e inovador na odontologia mundial”, ressalta o profissional.

