Cirurgias com auxílio de robôs, inteligência artificial no diagnóstico... A tecnologia invadiu a medicina e o desafio para o futuro é garantir que essas ferramentas ofereçam um atendimento não só individualizado, mas ainda mais humanizado.

“A medicina do futuro já está no presente. Ela usa diversas tecnologias, mas sempre, e acima de tudo, coloca o paciente no centro do cuidado”, afirmou Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

Esse atendimento humano, com foco na promoção da saúde, é uma das premissas do Hospital Israelita Albert Einstein. “O paciente não é um banco de dados, ele é um banco de sentimentos. A relação interpessoal é fundamental”, disse Helio Moreira Jr., vice-diretor clínico do Einstein em Goiânia.

Na unidade de Goiânia do hospital, acontece a união entre um corpo clínico bem treinado e uma infraestrutura de ponta. No pronto atendimento, por exemplo, quando um doente tem sinais de um evento cardiovascular agudo (como infarto), o recurso da telemedicina é usado pelo profissional de plantão, que pode se conectar com a unidade de São Paulo para discutir o caso em tempo real com outro especialista.

“Isso permite mais eficiência e agilidade na identificação do problema. A chegada do Einstein é um divisor de águas na doença cardiovascular em Goiás, na emergência e na área cirúrgica”, afirmou o cardiologista Humberto Graner, coordenador do pronto atendimento do hospital.

O acompanhamento cirúrgico a distância também já é feito pelo Einstein. “É possível que colegas acompanhem a cirurgia remotamente e façam parte da tomada de decisões no momento intraoperatório”, explicou Marcelo Rabahi, diretor clínico do Einstein em Goiânia.

A telemedicina tem sido uma ferramenta fundamental durante a pandemia de covid-19 para ampliar o acesso dos pacientes. “É mais um nível de segurança para o paciente”, destacou Christiane Kobal, presidente da Sociedade Goiana de Infectologia.

Para cada paciente, um atendimento único

O foco no paciente e o progresso de tecnologias como os testes genéticos e dispositivos que analisam em tempo real dados do paciente fazem emergir a chamada medicina de precisão. Ela une os recursos clínicos e tecnológicos disponíveis para oferecer um caminho personalizado para cada um.

Uma área em que essa tendência evoluiu pronunciadamente é a oncologia. E o Einstein em Goiânia já trata pessoas com câncer unindo abordagens terapêuticas diferentes — ou seja, o tratamento foi individualizado.

Um paciente, por exemplo, teve o prognóstico totalmente modificado após realizar um exame genético específico para o caso dele. “Optamos por um procedimento não habitual, mas que foi essencial para mudarmos a condução do tratamento e o paciente teve resposta completa. Isso é medicina altamente personalizada. E é isso o que faz o Einstein ser o Einstein", afirmou o hematologista Gustavo Fernandes Silva, coordenador da Unidade de Transplante de Medula Óssea de Goiânia.

Há menos de um mês, a unidade realizou o primeiro transplante autólogo de medula óssea (com células do próprio indivíduo) com toda a infraestrutura e padrão de qualidade do Einstein. “O paciente de Goiás não precisará mais se deslocar para outros hospitais fora do Estado para fazer o transplante”, ressaltou o hematologista.

Toda essa tecnologia se desenvolve a passos largos, o que exige uma formação contínua do médico. No fim das contas, nenhuma ferramenta do futuro vai substituir a essência da medicina, que marca toda a história do Einstein onde quer que ele esteja: a capacidade de se conectar com o ser humano, de entender o próximo e de cuidar.