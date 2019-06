As empresas do grupo Adão Imóveis (Adão Imóveis, Adão Talent e Adão

Vida Nova) anunciaram sua mais nova parceria com a Grifo Propaganda, agência de publicidade de Goiânia, em evento no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO) na última sexta-feira (31).

Com o objetivo de promover uma nova roupagem nas ações digitais do mercado imobiliário no estado de Goiás, agora a Grifo Propaganda atende não só as empresas da Adão, mas também os incorporadores e clientes das três imobiliárias, tornando-se o braço de publicidade e marketing imobiliário digital da holding.

Após pesquisas e análise do cenário atual, as empresas do grupo chegaram

à conclusão que era necessário inovar a lógica dos processos internos. As ações da nova parceria se concentram principalmente no ambiente digital, com campanhas online para divulgação dos novos empreendimentos da capital, bem como o fortalecimento do inbound marketing para o aprimoramento das conversões.

As campanhas têm o objetivo de expandir o alcance das empresas ao público e assim aumentar a captação de novos clientes. E mais, com a atuação de uma equipe especializada, o monitoramento de toda a jornada do cliente nas fases de compra garante uma melhoria em todo o processo, além de proporcionar um controle e aproveitamento mais assertivo das verbas de marketing das incorporadoras.

Segundo o CEO da Adão Imóveis, Murilo Sousa de Andrade, depois de

experimentar várias ferramentas de vendas e diferentes agências de comunicação e marketing digital, a necessidade de criar um processo que una as duas frentes foi necessário. “Eu rodei em muitas empresas afora e existe muito uma separação entre marketing e corretores, e todo mundo fala que tem um case de sucesso, mas são cases separados, um de geração de leads e outro de vendas. Nós queremos fazer uma coisa de ponta a ponta”, conta Murilo.

A Grifo Propaganda é uma agência goiana com atuação forte no processo de

comunicação como um todo, principalmente nas frentes de publicidade e consultoria empresarial de marketing. Com foco na geração de leads por meio das estratégias de marketing digital, a empresa foi a escolhida para compor a parceria com a Adão Imóveis.

Segundo o sócio-diretor da agência, Bruno Dourado, "essa nova roupagem só reforça aquilo que o mercado expõe há bastante tempo, que é a necessidade das ações comerciais serem norteadas por estratégias que mapeiem todo o processo, da estratégia à conversão em vendas", explica. Bruno ressaltou ainda que "as agências de publicidade tradicionais estão focadas nas entregas publicitárias, mas, por outro lado, muitas vezes esquecem que para a engrenagem continuar girando é necessário imergir nos processos comerciais dos clientes para garantir o que todos estão buscando, que são vendas consistentes", analisa.

A parceria entre a Adão Imóveis e a Grifo propaganda - que tem exclusividade para o mercado imobiliário goiano - já começou no início do mês de Junho. Em paralelo, a Grifo continuará aplicando individualmente seus serviços para outros segmentos de mercado.

Serviço

Adão Imóveis

