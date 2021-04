A AAPROVEL é uma associação de proteção veicular que funciona através do amparo mútuo, ou seja, todos os meses as despesas com roubo, furto e colisões são rateadas entre seus associados. Como é uma associação civil sem fins lucrativos, os valores se tornam bastante acessíveis para o associado.



A associação se destaca pela transparência com seus associados, possibilitando a todos que desejarem o acompanhamento dos rateios, detalhamento dos valores pagos mensalmente e com todas as regras postas de forma clara e anterior ao ato da filiação. Os associados são auxiliados com informações relacionadas ao veículo que está sendo indicado para cadastro, com a realização de procedimentos adminstrativos que conferem clareza e confiança.

Missão dada, missão cumprida

A AAPROVEL foi fundada em abril de 2013 com a missão de tornar a proteção veicular acessível para as pessoas que buscavam inclusão e oportunidade de obter segurança na utilização de seu veículo.

Hoje, ela possibilita a milhares de associados serviços de proteção veicular por um valor justo e sem burocracia. A AAPROVEL atua em toda a região metropolitana de Goiânia, com atendimento personalizado e no local onde o associado desejar.



A AAPROVEL é um exemplo concreto de que a união de pessoas com objetivos comuns é a solução para a conquista de grandes feitos. Essa união, no decorrer desses oito anos de atividades, trouxe grandes desafios e ao superar todos eles, a associação adquiriu uma bagagem de experiência que possibilita oferecer aos seus associados grandes benefícios que tornam o dia a dia de todos mais fácil.

ISO 9001

Em todos esses anos de atuação, a diretoria da AAPROVEL sempre trabalhou para oferecer soluções práticas e acessíveis a seus associados. O compromisso com a satisfação dos associados, parceiros e colaboradores, além da excelência nos serviços prestados, resultaram na conquista da certificação NBR ISO 9001, que reforça o comprometimento e alto nível da gestão da qualidade de todos os amparos disponíveis aos associados.

Clube de vantagens

Além das mensalidades acessíveis da proteção veicular, os associados da AAPROVEL contam com benefícios exclusivos como gasolina, etanol e diesel a preço de custo; mão de obra gratuita nas oficinas parceiras; descontos de até 70% em estabelecimentos como grandes redes de supermercados, faculdades, lojas de produtos veterinários, fast foods, rede varejista etc. São mais de 80 estabelecimentos na grande Goiânia.

Para mais informações sobre a proteção veicular da AAPROVEL, acesse aaprovel.com.br ou ligue (62) 3247-3893.

AAPROVEL 8 ANOS

“Atualmente vivemos um momento ímpar de nossa trajetória associativa, então não posso deixar de mencionar nosso marco inicial, que se deu no momento onde me reuni com alguns amigos para protegermos nossos veículos e assim dividirmos as eventuais despesas que pudessem ocorrer. Ao longo desses oito anos de atividades vivemos vários momentos marcantes que foram pautados na defesa dos interesses coletivos e essas pautas nos trouxeram o reconhecimento e respeito da sociedade e do poder público goiano.

A cada dia que passo liderando a AAPROVEL, me sinto cada vez mais orgulhosa e minha satisfação profissional aumenta ao representar uma das mais respeitadas associações de proteção veicular. Liderar uma das equipes mais qualificadas me faz querer dar ênfase de que a AAPROVEL está adaptada aos novos desafios impostos e por isso agradeço a cada membro da família AAPROVEL pela inspiração e pela contribuição destinada ao nosso crescimento coletivo.”

Lizia Couto – Presidente da AAPROVEL