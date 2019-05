Esporte Zverev oscila e perde de tenista da casa na estreia em Roma O italiano Matteo Berrettini derrotou o alemão por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h48min

Ainda sem ganhar confiança no saibro, o tenista alemão Alexander Zverev oscilou nesta terça-feira e foi eliminado de forma precoce no Masters 1000 de Roma, na Itália. O atual número cinco do mundo foi surpreendido pelo local Matteo Berrettini , convidado da organização, por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h48min. Com a queda logo em sua estreia, em um torneio que...