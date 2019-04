Esporte Zverev é surpreendido por chileno, sofre virada e cai na estreia em Barcelona Nicolas Jarry venceu, de virada, o alemão por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (7/5)

Cabeça de chave número 2 do Torneio de Barcelona, o alemão Alexander Zverev foi surpreendido em sua estreia no ATP 500 espanhol ao ser derrotado pelo chileno Nicolas Jarry, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (7/5). Hoje na 81ª posição do ranking mundial, o tenista sul-americano acabou triunfando em uma batalha de 2h33min no saibro da competição p...