Esporte Zizu marca, Goianésia vence e se mantém na liderança Azulão do Vale soma seis pontos depois de dois jogos, e nos critérios de desempate lidera o Grupo 5 da competição nacional

O Goianésia fez mais uma vítima na Série D. Fora de casa, o Azulão do Vale venceu o Operário-MT, por 2 a 0, e se mantém no topo do Grupo 5. Os gols do triunfo do time goiano foram marcados no 2º tempo. Primeiro, Zizu fez aos seis minutos, depois Aryton garantiu a vitória aos 49 minutos. Com o resultado, o Goianésia termina a 2ª rodada na liderança do Grupo 5, com ...