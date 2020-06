Esporte Zidane responde declaração supostamente irônica de Piqué: 'Falem o que quiser' A fala do zagueiro foi considerada uma insinuação de que a arbitragem estaria favorecendo o Real Madrid em algumas ocasiões

O técnico Zinedine Zidane rebateu neste sábado a declaração do zagueiro Gerard Piqué, que, após o empate sem gols do Barcelona com o Sevilla nesta sexta-feira, disse que será difícil para o time catalão conquistar o Campeonato Espanhol em razão do "que tem acontecido com o Real Madrid". A fala do zagueiro foi considerada uma insinuação de que a arbitragem estaria fav...