Esporte Zidane nega qualquer problema com Vinicius Junior: 'É o futuro do Real Madrid' Atacante do Real Madrid e da seleção brasileira tem oscilado, mas técnico francês minimizou fase do jogador

Nos primeiros jogos oficiais da temporada, o Real Madrid conseguiu apenas uma vitória e dois empates, o que o deixa na quinta colocação do Campeonato Espanhol, a quatro pontos do líder Atlético de Madrid. Esse início oscilante do time passa por desfalques por lesão e pelo baixo rendimento de alguns jogadores, como o atacante Vinicius Junior. O técnico francês tratou d...