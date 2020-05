Esporte Zidane festeja volta dos treinos em grupo e vê Real motivado para buscar título O Campeonato Espanhol está paralisado desde meados de março em função do surto de coronavírus. O próximo passo para a sua retomada será a realização de treinos sem qualquer restrição

O técnico Zinedine Zidane aprovou as primeiras atividades em grupo do Real Madrid durante a pandemia do coronavírus. Os clubes receberam o aval do governo para retomar esse tipo de trabalho a partir da segunda-feira, com o treinador definindo os treinos como "muito bons". "Esta semana tem sido muito boa porque conseguimos trabalhar em pequenos grupos. Conseguimos...