Esporte Zidane evita perguntas sobre Neymar no Real: 'Quero que chegue logo o dia 2' Data marca o encerramento da atual janela de transferências na Europa. Treinador comentou que chegadas e partidas podem ocorrer no período

O técnico Zinedine Zidane se esquivou de perguntas sobre o interesse do Real Madrid no atacante Neymar, nesta sexta-feira (23), em entrevista coletiva. O clube espanhol, segundo a imprensa local, ainda está na briga para contratar o brasileiro, insatisfeito no Paris Saint-Germain. Barcelona e Juventus também estão na disputa. "Penso apenas na partida de amanhã e...