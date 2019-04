Esporte Zidane descarta volta de Vinicius Junior no Real Madrid e alfineta o Barcelona Brasileiro rompeu os ligamentos do tornozelo direito no dia 5 de março e voltou a treinar na sexta-feira (19) passada

O técnico francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, foi muito requisitado na entrevista coletiva desta quarta-feira (24) para a partida contra o Getafe, nesta quinta (25), fora de casa, pela 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele falou sobre Vinicius Junior, sobre objetivos para a próxima temporada e ainda aproveitou uma chance para dar uma alfinetada no rival Barcelona, q...