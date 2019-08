Esporte Zenit oficializa contratação de Malcom junto ao Barcelona por R$ 172 milhões

O atacante Malcom é o novo reforço do Zenit. Nesta sexta-feira, o clube russo oficializou a contratação do jogador brasileiro, que estava no Barcelona e foi adquirido junto ao time catalão por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 172 milhões). It's official! #DavaiMalcom pic.twitter.com/98VzpjQmhk — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 2, 2019 A contratação foi confirmada pelo Zenit, com o Ba...