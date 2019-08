Esporte Zenit nega racismo de torcida contra Malcom e cita 'pequeno grupo de indivíduos' O ex-corintiano foi contratado por 40 milhões de euros junto ao Barcelona

A direção do Zenit, de São Petersburgo, negou nesta segunda-feira que sua torcida teve uma atitude racista contra o atacante brasileiro Malcom durante a partida contra o Krasnodar, no último sábado, pelo Campeonato Russo. O ex-corintiano foi contratado por 40 milhões de euros (R$ 172,8 milhões) junto ao Barcelona. Segundo comunicado do clube da Rússia, a faixa exp...