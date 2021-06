Esporte Zebra faz duas vítimas com quedas de Palmeiras e Cruzeiro Nos pênaltis, Palmeiras e Cruzeiro são eliminados por CRB-AL e Juazeirense-BA, respectivamente pela 3ª fase

Pela segunda vez em sua história, o Palmeiras acabou eliminado da Copa do Brasil na primeira fase que o clube disputou no torneio. Quis o destino que novamente uma equipe alagoana provocasse um vexame do time alviverde.A exemplo do que fez o Asa, de Arapiraca, em 2002, o CRB eliminou a equipe paulista nesta quarta-feira (9), no Allianz Parque, em partida que valia vaga ...