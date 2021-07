Esporte Zanetti, Caio Souza e Diogo Soares garantem finais individuais na ginástica Decisões nas argolas e no solo serão disputadas no dia 2 de agosto. Disputa por medalhas no individual geral, com a presença de dois brasileiros, será na próxima quarta-feira (28)

Fora da disputa por equipes, o Brasil tem três atletas na briga por quatro medalhas na ginástica artistica masculina nas Olimpíadas de Tóquio. Arthur Zanetti, nas argolas, e Caio Souza, no solo, garantiram uma vaga entre os oito melhores em seus aparelhos e vão disputar a final que acontece no dia 2 de agosto. Caio ainda garantiu uma vaga na briga por pódio no ind...