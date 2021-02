Esporte Zagueiro vai trocar Atlético-GO por Botafogo e jogará Série B Antes de trocar o futebol goiano pelo carioca, Gilvan buscará o bicampeonato do Estadual

Jogador do elenco do Atlético-GO com mais tempo de clube, o zagueiro Gilvan vai mudar de ares logo após a decisão do Goianão de 2020, no próximo sábado (27), quando o Dragão decidirá o título do torneio diante do Goianésia. O jogador vai se transferir do clube goiano para o Botafogo, rebaixado à Série B 2021. Antes de trocar o futebol goiano pelo carioca, Gilvan...