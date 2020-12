Esporte Zagueiro vê Vila Nova com ânimo renovado na busca pelo acesso à Série B Rafael Donato acredita que os resultados da última rodada recoloca o Tigre como um dos favoritos ao retorno à 2ª Divisão do Brasileiro

Nada como uma vitória e posição na faixa de classificação ao acesso à Série B para mudar os ânimos de uma equipe. O Vila Nova está assim, depois de terminar a 2ª rodada da 2ª fase, na vice-liderança do Grupo C. Para o zagueiro Rafael Donato, o ânimo no clube foi renovado, depois de uma semana com troca no comando técnico e derrota para o Ituano. “Ânimo renova...