Esporte Zagueiro vê Sul-Americana como 'oportunidade de colocar o Atlético-GO numa outra prateleira' Éder vai fazer sua estreia na competição internacional e avisa que Dragão vai surpreender "pessoas pessoas que não estão aqui diariamente"

O zagueiro Éder, de 26 anos, será um dos estreantes do Atlético-GO na Copa Sul-Americana 2021. O jogador vê o torneio continental como uma oportunidade de mudança, para melhor, tanto do clube goiano como do elenco. Éder não esconde a ansiedade pela estreia e acredita muito no potencial do time atleticano, que vem de 15 partidas de invencibilidade - doze vitórias e três e...