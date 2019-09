Esporte Zagueiro vê entrosamento como ponto forte da defesa do Atlético Oliveira será titular contra o Guarani ao lado de Lucas Rocha

Na Série B, o Atlético tem o segundo sistema defensivo menos vazado, com 17 gols sofridos após 25 rodadas. O zagueiro Oliveira ressalta o pacto estabelecido entre os atletas de defesa, desde o início do ano, para tentar corrigir uma das piores distorções do Dragão na Série B do ano passado, quando marcava, mas também sofria muito gols. “Trabalhamos muito, desde ...