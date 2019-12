Esporte Zagueiro tem renovação avançada com o Atlético-GO Gilvan conversa com diretoria do Dragão para estender contrato com o clube

Após alívio e muita comemoração pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria atleticana trabalha para reformular seu elenco para a próxima temporada. O presidente Adson Batista concentra seus esforços para renovar contratos e está de olho no mercado para anunciar novos nomes para 2020. O dirigente avalia também, com frieza, o nome do técnico que assumir...