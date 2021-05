Esporte Zagueiro tem fratura na região facial e desfalca o Vila Nova Segundo o clube colorado, Rafael Donato passará por uma cirurgia e não possui previsão de retorno aos treinos

O zagueiro Rafael Donato será desfalque no Vila Nova, por tempo indeterminado. O defensor de 32 anos sofreu uma fratura na região facial e terá de passar por uma cirurgia neste sábado (29). Segundo o clube colorado, não existe previsão de retorno do jogador aos treinos. Rafael Donato se machucou no final do primeiro tempo, durante empate (1 a 1) do Vila Nova com...