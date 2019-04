Esporte Zagueiro sai do hospital direto para a festa do título do Atlético Lucas Rocha dá susto ao sair de ambulância do estádio, por choque de cabeça, mas é liberado após exames não apontarem nenhum problema

O zagueiro Lucas Rocha deu um susto na torcida atleticana. O defensor rubro-negro caiu desacordado em campo após um choque de cabeça com o companheiro Gilvan e o adversário Rafael Vaz, em um lance de bola aérea. No entanto, após exames realizados no Hospital Neurológico, em que não foram diagnosticados nenhuma lesão, o jogador foi liberado, e foi direto para o Estádio A...