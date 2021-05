Esporte Zagueiro promete muito trabalho para merecer vaga no time do Vila Nova Renato, de 29 anos, se destacou na Aparecidense e assinou contrato para jogar a Série B pelo time colorado

O zagueiro Renato, de 29 anos, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova. Após boa passagem pela Aparecidense, o defensor promete muito trabalho nos treinos para merecer uma oportunidade no time titular com o técnico Wagner Lopes. Com a camisa do novo clube, Renato revelou que sempre sonhou em jogar pelo Vila Nova desde sua primeira passagem pelo f...