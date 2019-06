Esporte Zagueiro Philipe Maia tem contrato rescindido com o Vila Nova; Juninho também deve deixar clube Defensor e atacante despertam interesse de clubes do exterior e não ficarão no Tigre para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro

O zagueiro Philipe Maia acertou, nesta quinta-feira (27), sua saída do Vila Nova. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube, Sidiclei Menezes, durante entrevista coletiva concedida no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do colorado. No Tigre desde janeiro, após sair do Guarani, o zagueiro, de 23 anos, atuou em 22 partidas e estava em fas...