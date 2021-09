Esporte Zagueiro pede Goiás ‘ligado’ por vitória contra o Vila Nova Reynaldo será uma das novidades na formação titular do time esmeraldino diante do Tigre, na Serrinha, nesta sexta-feira (24)

Novidade na formação titular do Goiás para o clássico contra o Vila Nova, o zagueiro Reynaldo entende que se houver um vencedor no duelo desta sexta-feira (24) será o time que errar menos. Ele retorna à equipe após cumprir suspensão e forma dupla de zaga com David Duarte - outra mudança no time será a entrada de Bruno Mezenga na vaga de Nícolas, suspenso. "É um jogo difíc...