Esporte Zagueiro Lucão, hoje no Goiás, inclui cobrança por danos morais em processo contra o São Paulo Jogador cobra mais de R$ 5 milhões do clube tricolor. Parte dessa quantia, R$ 1 milhão, se trata de um pedido de indenização pela forma que foi tratado na equipe

O zagueiro Lucão, atualmente no Goiás, está processando o São Paulo na Justiça do Trabalho. O jogador cobra mais de R$ 5 milhões do clube. Parte dessa quantia, R$ 1 milhão, se trata de um pedido de indenização pela forma que foi tratado na equipe. A informação foi confirmada pelo Estadão, que teve acesso ao Processo Judicial, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho (...