Esporte Zagueiro Luan treina com bola e pode retornar ao Palmeiras no sábado O defensor não joga desde a partida contra o Botafogo, no último dia 25, quando deixou o campo lesionado. Líder do Brasileirão encara o Athletico-PR, no Allianz Parque

O zagueiro Luan, do Palmeiras, realizou nesta quarta-feira (5) um treino com bola e avançou no processo de recuperação para voltar a atuar pelo time. O jogador participou de uma atividade na Academia de Futebol separado do restante do elenco e pode ser opção para o técnico Luiz Felipe Scolari no próximo sábado (8), para a partida contra o Athletico-PR, pelo Campeonato B...