Esporte Zagueiro, lateral e ponta, Samir aposta na versatilidade para ter vaga na seleção Jogador vive expectativa por estrear na equipe nacional nos amistosos contra Colômbia e Peru, nesta semana, nos Estados Unidos

Uma das novas caras da seleção brasileira, Samir confia em sua versatilidade para ganhar a confiança do técnico Tite. O jogador da Udinese, da Itália, conversou com a imprensa em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Miami, onde o Brasil se prepara para os amistosos contra a Colômbia, na sexta, e o Peru, no próximo dia 10, ambos nos Estados Unidos. "Acho import...