Esporte Zagueiro joga novas fichas para mudança de cenário no Goiás Rafael Vaz volta ao time, neste domingo, diante do Bahia, e terá mais uma oportunidade para melhorar imagem junto à torcida esmeraldina neste ano

Rafael Vaz viverá mais um capítulo de sua história no Goiás neste domingo (18), contra o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova. O jogador, após sequer ser relacionado pelo técnico Ney Franco para o último jogo do Brasileiro, contra o Vasco, foi escolhido para formar dupla de zaga com Fábio Sanches, pois Yago está suspenso. As idas e vindas de Rafael Vaz no time tit...