Esporte Zagueiro goiano é cortado por lesão e não joga Mundial Com lesão na panturrilha, Paulo Eduardo fica fora da competição que terá uma das sedes em Goiânia

Único jogador goiano convocado à seleção brasileira sub-17, o zagueiro Paulo Eduardo, de 17 anos, não disputará o Mundial Sub-17, que terá Goiânia como uma das sedes do torneio. Natural de Anápolis e titular do Cruzeiro, Paulo Eduardo acabou cortado, do selecionado nacional, por lesão, conforme publicou a CBF. Para o lugar dele, o técnico Guilherme Dalla Déa chamou...