Esporte Zagueiro exalta garra do Goiás e comemora sucesso defensivo Fábio Sanches ressalta a força da defesa para segurar o ímpeto do Atlético-MG em vitória na Serrinha

Dono da pior defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás conseguiu ter noite defensiva perfeita e segurou o segundo ataque mais positivo da competição, o do Atlético-MG, para conseguir uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento. O time esmeraldino está a três pontos do primeiro time fora do Z-4. Com uma formação bem cautelosa e de muita marcaç...