Esporte Zagueiro enfatiza obrigação do Goiás passar de fase na Copa Verde Paulo Ricardo falou também sobre as cobranças que o time sofreu após derrota fora de casa para o Luverdense

O zagueiro do Goiás, Paulo Ricardo, voltará a ser titular na Copa Verde. O jogador já havia jogado os 90 minutos diante do Luverdense no jogo de ida, fora de casa, em que o alviverde perdeu por 2 a 1. O jogador refutou que a equipe tenha jogado "sem vontade" e falou que o clube esmeraldino tem a obrigação de conseguir a classificação às semifinais do torneio. "Tentamos fazer ...