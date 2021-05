Esporte Zagueiro do Vila Nova recebe alta, mas segue sem previsão de retorno Durante o empate com o Botafogo-RJ, o capitão Rafael Donato sofreu uma fratura na região facial e precisou passar por uma cirurgia no sábado (29)

O zagueiro Rafael Donato recebeu alta neste domingo (30) e iniciou o processo de recuperação, após sofrer uma fratura na região bucomaxilar durante o empate (1 a 1) com o Botafogo-RJ, na sexta-feira (28). De acordo com a assessoria do Vila Nova, o jogador segue sem previsão de retorno à rotina de treinos no clube colorado. Novidade sobre o tema deve ser divulgada nes...