Esporte Zagueiro do Vila Nova pede foco no Goianão Tigre enfrenta Goiânia, neste domingo (9), e na próxima quarta-feira (12), jogará contra Galvez, no Acre, pela Copa do Brasil

A dúvida é se o técnico Ariel Mamede irá ou não poupar jogadores para a partida contra o Goiânia. Se depender do zagueiro Danrlei, a equipe jogará com a mesma intensidade Goianão e Copa do Brasil, apesar da proximidade entre os jogos. No domingo (9), o time faz partida pelo Estadual, na quarta-feira (12), o confronto é pela competição nacional. “O jogo da Copa d...