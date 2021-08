Esporte Zagueiro do Vila Nova lamenta início ruim em derrota para o Botafogo Rafael Donato, que marcou o segundo gol do time colorado no Rio de Janeiro, também elogiou mudança no comportamento do Vila Nova

O zagueiro Rafael Donato disse que o início ruim do Vila Nova, somado com dois gols do Botafogo em 20 minutos do 1º tempo, foram cruciais para a derrota do time colorado contra o clube carioca neste domingo (22). O defensor fez um dos dois gols do Tigre no revés por 3 a 2, no Engenhão, que deixa o clube goiano ainda mais próximo da zona de rebaixamento da Segundona....