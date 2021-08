Esporte Zagueiro do Vila Nova lamenta falta de atenção em derrota para o Londrina Time colorado perdeu para o Tubarão, com gol originado em uma cobrança de escanteio, aos 40 minutos do 2º tempo

O zagueiro Rafael Donato lamentou o modo como o Vila Nova sofreu o gol da derrota de 1 a 0 para o Londrina, neste domingo (15), pela 18ª rodada da Série B. No encontro entre os piores ataques da competição, o Tubarão marcou com Matheus Bianqui após cobrança de escanteio, praticamente sozinho, na área vilanovense. “Jogo disputado e truncado, até pelo estado do ...