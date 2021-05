Esporte Zagueiro do Vila Nova fica à disposição para final do Goianão Após ser expulso no jogo de ida contra a Aparecidense, Saimon deve voltar na vaga do suspenso Walisson Maia

O Vila Nova terá o reforço do zagueiro Saimon para a primeira partida da final contra o Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, no próximo domingo (16). O defensor colorado estará de volta ao time titular após cumprir suspensão automática e ganhará a vaga de outro zagueiro expulso diante da Aparecidense.Na semifinal do Goianão, o Tigre precisou lidar com duas expu...