Esporte Zagueiro do Vila Nova enaltece foco do elenco antes da Série C Rafael Donato elogiou trabalho feito pelo técnico Bolívar e prevê que a equipe colorada chega forte para disputa do Campeonato Brasileiro

O Vila Nova cedeu empate ao Brasiliense no último teste antes do início da Série C, mas para o zagueiro Rafael Donato, contratado em meio à pandemia da Covid-19 e que atuou nos três jogos-treino, o principal ponto a ser celebrado é o entrosamento do grupo e trabalho feito pela comissão técnica do Tigre às vésperas do começo do Brasileiro. “Muito feliz pelos jogos, não s...