Esporte Zagueiro do Vila Nova elogia filosofia de jogo da Aparecidense Rafael Donato entende que o Camaleão é um time ofensivo, que merece respeito. Para ele, o Tigre precisa repetir comportamento para vencer fora de casa

A Aparecidense foi o clube goiano que mais chegou longe na Série D, caiu nas quartas de final, e foi eliminada nas semifinais do Goianão 2020. Essas campanhas, somadas com boas atuações e destaques individuais, chamaram a atenção do zagueiro Rafael, do Vila Nova. Para ele, o Tigre terá de ter respeito e muita atenção para superar o Camaleão, pela 2ª rodada do Estadual...