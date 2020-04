Esporte Zagueiro do Vila Nova diz que sensação por causa da paralisação é ‘a pior do mundo’ Para justificar, Brunão usou como exemplo o período, de oito meses, que ficou afastado do futebol devido a uma lesão séria no joelho

Na expectativa pelo nascimento da primeira filha (Gabriela), o zagueiro Brunão, do Vila Nova, tenta superar a mudança na rotina causada pela paralisação do futebol, devido a pandemia do novo coronavírus. O defensor de 23 anos sabe bem como é ficar longe das atividades habituais, o que para ele é considerado a pior sensação do mundo. Por oito meses entre 2018 e 20...