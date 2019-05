Esporte Zagueiro do Vila Nova diz que é momento de líderes chamarem a responsabilidade no time Capitão do Tigre voltará a jogar contra o líder da Série B, Botafogo/SP, após ficar fora por lesão no joelho

Depois de cinco jogos afastado por lesão no joelho, o zagueiro Wesley Matos poderá entrar em campo no próximo sábado (18), contra o Botafogo/SP, líder da Série B. Na opinião do capitão do Tigre, chegou o momento de os principais jogadores do elenco chamarem a responsabilidade para encerrar a crise colorada na temporada. "Não gostaria de estar aqui falando desse ...