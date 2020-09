Esporte Zagueiro do Vila Nova destaca solidez defensiva do Tigre Equipe colorada não sofre gols há quatro jogos na Série C. Próxima partida será no OBA, neste sábado (26), contra o Treze-PB

O Vila Nova disputará neste sábado (26), pelo Grupo A da Série C do Brasileiro, o 4º jogo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde obteve três vitórias, não sofreu gol e se mantém com 100% de aproveitamento. O Tigre recebe o Treze, penúltimo colocado da chave, às 19 horas, com chances de alcançar a liderança, desde que vença e o Santa Cruz, na segunda-feira (28), trope...