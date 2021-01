Esporte Zagueiro do Vila Nova descarta sentimento de revanche contra o Ituano Time paulista é o rival colorado na última rodada da 2ª fase da Série C e venceu o Tigre no Olímpico

O zagueiro Saimon, de 29 anos, foi a novidade do Vila Nova na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no sábado (9), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O resultado recolocou o time vilanovense em boas condições de brigar por acesso à Série B. O time colorado jogará por uma vitória na última rodada, no domingo (17), sobre o Ituano, em Itu-SP. Caso vença, o time c...