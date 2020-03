Esporte Zagueiro do Vila Nova cobra mentalidade de decisão contra o Anápolis ntrar pra vencer a partida. Não importa se for jogar bonito, importante é vencer. É mentalidade de uma decisão. Temos três pela frente e a primeira será no sábado."

A três jogos do fim da 1ª fase do Campeonato Goiano, a posição do Vila Nova, fora da faixa de classificação, em 10º lugar geral, "não é motivo de se orgulhar", como definiu o zagueiro Danrlei. O jogador até ressalta o fato de o Tigre ter uma das duas melhores defesas do Estadual, com 6 gols sofridos, atrás apenas do Atlético, que tem dois, mas reconhece o mau momento e...