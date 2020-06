Esporte Zagueiro do Vila Nova celebra tempo para treinos: ‘nunca é demais’ Por outro lado, Danrlei lamenta a incerteza quando ao retorno das competições. Jogador espera concorrência na posição e vê o Tigre como favorito ao acesso

O início de uma temporada costuma ser bem corrido para treinamentos. Geralmente o período vai de 20 a 30 dias, com pouco tempo de recuperação entre as partidas quando a bola começa a rolar. Por causa da paralisação do futebol, devido a pandemia da Covid-19, alguns clubes e jogadores já aproveitam para se prepararem quando os campeonatos forem retomados. Isso ocorre em ...