Esporte Zagueiro do Vila Nova acredita que parte física será crucial na retomada do futebol Ansioso para voltar a treinar e jogar, Danrlei vê treinamentos físicos como determinantes para que o elenco do Tigre encontre rapidamente o ritmo de jogo após paralisação

Não há previsão para retomada das competições, mas algumas situações relacionadas ao jogo geram preocupações. Uma delas é a condição física dos jogadores. Para o zagueiro Danrlei, do Vila Nova, quem conseguir lidar bem com a preparação antes do reinício dos jogos, pode levar vantagem na busca pelo ritmo de jogo. “Acho que a parte física será predominante no início, pois será igual início de temporada com os e...